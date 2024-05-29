【大幅値引き】HR 三谷幸喜 香取慎吾 主演 DVD全巻セット〈4枚組〉BOX

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【現在大幅値引き中】これまた、倉庫に眠っていたレア品を出品！三谷幸喜作品の超備品DVDBOXです。現在家の中を断捨離中CD屋さんに勤めていた時に購入したBOXでめちゃくちゃ面白いですよ。オススメです。芝居や演劇が好きならみたら笑うと思います。HR三谷幸喜香取慎吾主演DVD全巻セット〈4枚組〉BOX4枚組DVD/BOX付◆HRVol.1\u0026HRDVD3巻セット(Vol.2~4)全4巻セット◆三谷幸喜◆香取慎吾/酒井美紀/篠原涼子/戸田恵子/中村獅童◆送料込み*商品説明*【HRVol.1、HRDVD3巻セット(Vol.2～4)[DVD]】セル専用国内正規品DVD計4枚中古品です。【型番】：VIBF-130、VIZF-26【発売日】：2003年02月21日、2003年04月25日【定価】：17100（税抜）【収録時間】：DISC1/本編142分＋映像特典25分DISC2/本編147分＋映像特典22分DISC3/本編146分＋映像特典20分DISC4/本編137分＋映像特典40分【内容物】各巻にリーフレット、BOXケース【状態】［ディスク］4枚に傷や研磨跡はありません[ジャケット]傷みや色褪せはありません[内容物]リーフレットに傷みや色褪せはありません[ＤＶＤケース]多少スレがあります[BOXケース]スレがありますが色褪せや目立つ凹みや破れはありません#香取慎吾#三谷幸喜#舞台#演劇#レア