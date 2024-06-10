PS4 本体 CUH-1200 1TB 充電スタンド付き

SONYPlayStation4CUH-1200AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY購入後主にゲーミングPCでゲームをやるので、使用頻度はそれほど高くないと思います。PS5がようやく手に入れたので、出品させて頂きます。高速1TBHDDが搭載しています。おまけとして充電冷却用のスタンドがついております。スタンドについては静音ファンが搭載されていますので、特に騒音を感じたことがありません。ケーブルなどの付属品はPS5が付属されているもので、新品未使用です。出品前にアルコール消毒・クリーニングを行いますが、素人のため至らない点がございましたらご了承ください。



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