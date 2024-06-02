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洋書◆ピンナップガール 画集 作品写真集 本 ジル・エルブグレン
商品番号 B96871324139
商品名

洋書◆ピンナップガール 画集 作品写真集 本 ジル・エルブグレン
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■発行年2013年■言語英語■ページ数／厚さ240ページ／厚さ約2.5cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦30.7cm×横23.3cm)■内容年代別にピンナップガールを紹介！コカ・コーラのポスターを描いた事でも有名なジル・エルブグレン。彼が1930年代から1970年代にかけて描いたピンナップガールの作品をオールカラーで紹介した書籍です。洋書のためテキストは英語となりますが、写真が多く掲載されているため英語が苦手でも楽しめます。■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れや裂けがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial196116.html
http://narcologia.ru/goods/calling546650.html
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