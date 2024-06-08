今市隆二ベースボールシャツ

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商品詳細
「RYUJIIMAICHICONCEPTLIVE2022\"RILY'SNIGHT\"」ミーグリで1度だけ着用しました。一度着用した物ですので気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。※ミーグリにてファンサ確定⭐折り畳んで発送致します。サイズ身幅:約66cm身丈(前):約81cm身丈(後):約83cm肩幅:約54cm袖丈:約28cm【素材】ポリエステル57％コットン43％
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