【yuya】non title / U(CD-R)

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商品詳細
yuyaソロ音源(2016年)1.nontitle2.U歌詞カードを折って梱包されています。(画像は歌詞が見えないように一部加工してあります)お譲りいただき1度パソコンに取り込んだのみです。匿名配送送料込みよろしくお願い致します。DevelopOne'sFacultiesDOF他の出品とおまとめご希望があれば若干お値引き致します。ご質問等ございましたらお気軽にコメントしてください。
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