大型ジャンベアフリカパーカッション打楽器民族楽器木製高さ65cm直径打面34〜35cm（革外38〜39cm）8kg種類...ジャンベ打面円形は均一ではありません。打面直径34〜３５cm皮外直径38〜３９cm高さ65cm下面直径21cm(割れあり）1992年93年？葉山の友人に誘われて三浦のジャンベコンサート（西アフリカからジャンベミュージシャンが３０人くらい？）のライブの帰りに演奏していたミュージシャンから購入（その当時は円が強かったのですが、楽器屋だと10万ほどのものが３〜４万で買えると聞いて購入）（ネットでコンサートを調べましたが全く出て来ません。この頃３〜４年連続でコンサートやってました）暫く練習する間も無く置いていたら皮が破れてしまい（キツク張られていた為だと思います）95年にジャンベ奏者の友人が楽器店に勤めていた為、彼のアドバイスで破れないよう少し緩く縛ることで張り替え（1.5万〜３万？覚えていません）全く叩かずにしまったまま、今に至ります。すごく良い木なようでとても音が良いです。（楽器に関しては素人ですがとても気持ち良いと感じています。当方マニアックなオーディオマニアです）下の部分（写真参照）ヒビ有りますが硬い木なので全く影響ありません。（音もジャンベの扱いにしても）本物の西アフリカのミュージシャンのもの（多分これは８０年代後期〜９０年代初めの物orもっと古い物かもです）です。皮を張り替えたのも日本人のジャンベミュージシャンなので信頼があります。



大型 ジャンベ H 65cm 直径 打面 34〜35cm 8kg - 打楽器



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