ゆず オンラインツアー 2020 AGAIN

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画像】ゆず、横浜エリアの4駅5ヶ所にて初のオンラインツアー『YUZU ...



ゆず、初のオンラインツアー開催。横浜エリアの4駅5ヶ所にて開催告知 ...



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LIVEFILMSYUZUONLINETOUR2020DVD¥9,000+税(5枚組)品番：PPTF-1036【映像特典】北川悠仁、岩沢厚治ソロアングルカメラ映像ファンクラブ限定完全数量限定版です！【DISC1】DAY1「出発点」in横浜文化体育館＜収録曲＞1.大バカ者2.手紙3.始発列車4.境界線5.いつか6.雨と泪7.連呼8.傍観者9.気になる木10.ジャニス11.夏色12.ユーモラス13.公私混同［特典映像］傍観者(北川悠仁ソロカメラver.)【DISC2】DAY2「思春期」in岡村中学校＜収録曲＞1.友達の唄2.待ちぼうけ3.種4.流れ者5.心の音6.ねこじゃらし7.嗚呼、青春の日々8.岡村ムラムラブギウギ9.濃10.ぼくの漫画の主人公11.タッタ12.夏色13.シュビドゥバー［特典映像］心の音(岩沢厚治ソロカメラver.)【DISC3】DAY3「新天地」inぴあアリーナMM＜収録曲＞1.遊園地2.始まりの場所3.ウソっぱち4.月影5.うまく言えない6.桜木町7.うたエール8.スミレ9.青10.夏色11.花咲ク街12.そのときには［特典映像］ウソっぱち(岩沢厚治ソロカメラver.)うまく言えない(北川悠仁ソロカメラver.)【DISC4】DAY4「青写真」in神奈川県民ホール＜収録曲＞1.月曜日の週末2.四時五分3.サヨナラバス4.灰皿の上から5.虹6.地下街7.眼差し8.飛べない鳥9.春風10.陽はまた昇る11.夏色12.またあえる日まで［特典映像］灰皿の上から(岩沢厚治ソロカメラver.)【DISC5】DAY5「未来図」in横浜文化体育館＜収録曲＞1.センチメンタル2.3カウント3.夕暮れどき4.からっぽ5.心のままに6.贈る詩7.栄光の架橋8.みらい9.みぞれ雪10.少年11.夏色12.アゲイン213.ツアーお疲れさまのうた［特典映像］心のままに(北川悠仁ソロカメラver.)