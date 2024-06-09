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ボクがロミオでロミオがボクで【初回特典+公式ガイド付き】
商品番号 X89870615720
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ボクがロミオでロミオがボクで【初回特典+公式ガイド付き】
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,430 円
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商品詳細

★なかなか手に入らない限定コレクションです★ハヤテのごとく！①ボクがロミオでロミオがボクで【初回限定盤】・白皇学院生徒手帳(キャラクター書き込み、漫画つき)　画像5.6参照・オリジナルドラマCD②公式ガイドブック③画面保護シート自宅保管していたものです。ご注意ください。外箱は開封時の折れがあります。--------‐✄--------‐✄--------‐✄--------‐他の商品とまとめ買いを検討される方は購入前にご相談ください。ハヤテのごとく関連商品多数出品しています。#木漏れ日のハヤテ関連商品#木漏れ日漫画#木漏れ日CD#ニンテンドーDS
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