「ニンテンドー3DSライトブルー」任天堂定価:￥14286付属品完備です。一応ご自身でも写真でご確認ください。わからないことあれば質問お願いします。外装はうっすらとした擦れはありますが、目立つものもなく美品です。画面も保護シート貼ってあり綺麗な状態です。人気色の美品なので、他より少し高めの設定としております。動作確認済です。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#ニンテンドー3DS#ライトブルー#3ds



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