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続・ダイワ釣魚図鑑(実戦的フィッシングシリーズ）企画•編集：驚田忠保、自石勝彦、西山徹美術構成：白石勝彦、荒井信忠イラスト：荒井信忠、小川智子発行人：鷲田忠保印刷所：大日本印刷株式会社見返しに記名刻印あり本体内容に切り抜きなし読む分に問題ありません記名刻印から発行年月日は昭和だと思われます。経年劣化や、保管状況によりカバーや小口にシミ、汚れ、ヤケなどありますので、画像によりご確認ください。現品限り。入金確認後24時間以内に発送。古本ですので、神経質な方、状態の程度が気になる方の購入はご遠慮ください。あくまでも、本の内容を知りたい、読みたいという人向けです。購入された後、お支払い確認後迅速に対応いたします。発送の際は水濡れしないよう梱包して発送します。一点限り、現品限りです。よろしくお願い致します。昭和レトロ 釣り 書籍#釣り関連書籍#釣り#ポカポカ帝国の釣り関連書籍