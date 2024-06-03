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起動確認済みプレイステーション ガンナーズヘヴン
商品番号 J96889625492
商品名

起動確認済みプレイステーション ガンナーズヘヴン
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎⭐︎⭐︎同梱ご希望の方はまとめ買い機能をご利用ください⭐︎⭐︎⭐︎プレイステーションのです。ケース、説明書、帯付きです。PS2の実機にて問題なくタイトル画面が表示されることを確認済みです。ただし起動した後の動作については保証できません。ケース、印刷物、ディスクに傷や汚れ折れスレ等がありますがまだまだ遊べると思います。ご購入をお待ちしています。※撮影に使用したモニター、ゲーム機本体は商品に含まれません。出品中のソフト一覧は↓から確認できます！#おこレトロゲーム#プレイステーション#レトロゲーム
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