PS3 本体 CECH-2000A

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商品詳細
⭐︎ご覧頂きありがとうございます⭐︎通電は確認しましたが線がないのでてTVに映るかは未確認なのでジャンク品扱いでお願いします⭐︎神経質な方はご遠慮ください⭐︎質問等ありましたら気軽にお願いします
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