txt スビン　ミニバッグ　ミニフォト　トレカ

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商品詳細
グッズ整理の為出品しております。スリーブ→ファイルに入れて保管していました。一定期間売れない場合、出品を取りやめる可能性もございます。何卒よろしくお願いいたしますପ(⑅︎ˊᵕˋ⑅︎)ଓスリーブ+硬質ケース(入らないものは厚紙)+防水対策での発送予定です。即購入◎バラ売り×2020fanlivedreamxtogethertxttomorrowxtogetherスビン ヨンジュン ボムギュ テヒョン ヒュニンカイ
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