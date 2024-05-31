cc商品をご覧頂き、有難うございます。ラリックフザンピントレイです。フロスト加工されたお品です。底など薄い擦れ傷ございますが、目立つダメージなく良品です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 11㎝/直径 10㎝・総重量 200g◆付属品：専用箱どうぞ宜しくお願い致します。



T346 ラリック フザン ピントレイ キジ 鳥 バード 直径10㎝ 小物入れ ...



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