未開封品 Raymond Pettibon 作品集 Rizzoli 2016年

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※即購入オッケーです。※多少の値下げには応じますので、お気軽にご相談ください。※ご質問いただければ、状態の補足説明や詳細画像追加などで対応しますので、原則NC、NRでお願いします。●アーティスト名RaymondPettibon●タイトルRaymondPettibon●出版社Rizzoli●発行年2016年●サイズ26.04x3.81x29.85cm●フォーマットハードカバー●ページ数384ページ●状態シールド付きの未開封品。下部に擦れのような黒い痕あり。画像にてご確認ください。●商品説明2016年に米出版社のRizzoliから発行されたRaymondPettibonの作品集です。未開封品につき中身は確認していませんが、ブラックフラッグの初期のフライヤーから、未発表の資料も多数含む最新の政治的作品にまで幅広く収録されています。