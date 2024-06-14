【動作確認済・激レア】ファミコンソフト「MOTHER」美品

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激レアソフトの「MOTHER・マザー」です。箱、ソフト、取扱説明書、チラシ、MOTHER専用チラシ、プラケース、ビニール袋です。MOTHER専用チラシが揃っているのは珍しいです。こちらの商品はワンオーナーで30年前にファミコン本体と一緒に購入された商品です。先方に確認致しております。箱に経年劣化が見られますが、比較的綺麗です。最近、MOTHERは価格が高騰しており、入手が困難です。商品状態は、画像にて、ご確認・ご判断下さい。直前に動作確認済みですが、商品の保証期限が過ぎていますので、今後、動作しない等の不具合がありましても保証できません。ご理解いただける方のみ、ご購入をご検討下さい。#ファミコン#ファミコン本体#ファミリーコンピュータ#ニンテンドー#任天堂#レトロゲーム#ＦＣ#FC#激レア#MOTHER#ＭＯＴＨＥＲ#マザー#糸井重里