BTS WINGS コンセプトブック ポストカード 大判

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WingsConceptBookポストカード約25cmx18cmYouneverwalkalonever.(ynwa)かなり大判のポストカードです。現在は出回っていないレア商品です。傷、折れ無し即購入⭕️値下げ❌素人保管ですので気になる方はご購入をお控えください。スリーブ+厚紙補強+ジップロックに入れて発送いたします。BTS防弾少年団JUNGKOOKTAEHYUNGVJIMINRMRAPMONSTERNAMJOONJHOPEHOSEOKJINSEOKJINYOONGISUGAジョングクテヒョンジミンナムジュンホソクユンギシュガ