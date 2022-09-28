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映画パンフレット　「孤独な関係」　ポール・ニューマン　ジョアン・ウッドワード
商品番号 A55822555675
商品名

映画パンフレット　「孤独な関係」　ポール・ニューマン　ジョアン・ウッドワード
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有難うございます。父が購入してから自宅保管されていた映画パンフレットです。他の出品物との映画パンフレットのまとめ買い大歓迎です。「孤独な関係」　※表紙の真ん中辺りから裏表紙に掛けて縦折れの跡があります。(写真1,2,3枚目参照)管理番号2086サイズ:A4中身はおおむね良好ですが、とても古いパンフレットですので表紙や裏表紙には経年保管によるヤケや傷み、汚れなどがあります。パンフレットの状態に関するコメントは出品者個人によるものです。父が何十年も前に購入したモノですし、個人保管ですので完品を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。あくまでも中古パンフレットであることをご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。何か気になる点などはご購入前にコメント下さい。注)他の出品物と同梱出来る場合もありますので、事前にご相談下さいませ。#映画パンフレット#映画パンフ#ポールニューマン#ジョアンウッドワード#マークロブソン
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