aespa エスパ ペンライト

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商品詳細
aespaエスパペンライトライブ等で使用しておらず、インテリアとして部屋に飾っておりましたので美品の部類に入ると思います。一度、人の手に渡っておりますので神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。カリナ ニンニン ジゼル ウィンター
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