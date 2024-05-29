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aespa エスパ ペンライト
商品番号 K57035541393
商品名

aespa エスパ ペンライト
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

aespaエスパペンライトライブ等で使用しておらず、インテリアとして部屋に飾っておりましたので美品の部類に入ると思います。一度、人の手に渡っておりますので神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。カリナ　ニンニン　ジゼル　ウィンター
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