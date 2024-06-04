☆値下げしました☆エレベーターアクション リターンズ/美品

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☆セガサターン用ソフト☆「エレベーターアクションリターンズ」定価:￥5800#ゲーム#アクション#サターン#Other付属品については、写真にてご確認をお願いします。帯、ハガキついております。取説もある程度キレイな状態だと思います。個人的には美品の部類だと思ってます。発売当時に数回遊んだだけです。写真には写らないような細かい擦り傷がディスク裏面にありますが、ゲームプレイには支障ありません。返品、交換、値引きなどは出来ませんのでよろしくお願いします。上記をご了承いただける場合に、購入のご検討をお願いします。m(__)m発送はプチプチに包みメルカリ便を予定しています。