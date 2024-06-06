白雪姫乃　サイン入りポスター　ヒロシン　悲撃のヒロイン症候群

2021年の永眠日和で販売していた数量限定ポスター 直筆サイン入りです。B3サイズになります。（約36.4✖️51.5）B3専用ポスター額縁に入れて飾っておりましたが、引っ越しに伴い出品します。額縁から取り出し，丸めて水濡れ防止対策、セリアで購入したポスター発送用段ボールに入れて発送します出品迷い中のためお値下げはしません。ヒロシン ギルティギルティ白雪姫乃 直筆