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【絶版】俺たち、どこにもいられない　荒れる世界の十代　橋口譲二
商品番号 V68727754600
商品名

【絶版】俺たち、どこにもいられない　荒れる世界の十代　橋口譲二
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「俺たち、どこにもいられない　荒れる世界の十代」30年くらい前に古書店で購入。その古書店の伝票がついています。（画像11枚目）側面に茶色いシミ、カバーによれがあります。内側はきれいです。絶版となっており、手に入りにくい書籍です。縦　28.3㎝横　21㎝厚さ　1㎝橋口譲二草思社発送は平日になります。リサイクル資材を使っての梱包となります。
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