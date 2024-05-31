英米名作文学・評論集（原語）19冊＋受験英語学習法3冊

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商品詳細
かなり古い本ばかりですが英米文学定番の名作や一世を風靡した評論文ばかりです。作家はコナンドイル、Oヘンリー、サマセットモーム、アガサクリスティ、DHローレンス、ジョージオーエル、ヘミングウェイ、トーマスマンラフカディオハーン、スタインベック、ルースベネディクト…等々おなじみのものばかり。おまけに受験英語の参考書3冊つけました。内容：NEVERENDINGSTORY(映画でもおなじみの原作）TheReturnofSHERLOCKHOLMESTheAdventuresofSHERLOCKHOLMESTHEHOUNDofTHEBASKERVILLESSHERLOCKHOLMSAGATHACHRISTIEHERCULEPOIROTT'SCHRISTMASTHESIGNOFFOURSHERLOCKHOLMSTHEJAPANESEMINDHEMINGWAYTHESNOWSOFKIRIMANJAROTHOMASMANDEATHinBENICEルースベネディクト「菊と刀」原書Ｏヘンリー 7つの傑作集対訳スタインベック集ラフカディオ・ハーン随筆集（対訳）MODERNBRITISHANDAMERICANSHORTSTORIESJAPANVSEUROPEW.SOMERSETMAUGHAMTHEPAINTEDVEILDHLAWRENCESEAANDSARDINIAAPocketBookofSHORTSTORIESGeorgeOrwellAnimalFarmDickBerry'sDisgustingJokebook私の苦手英語克服法大学入試必ずワカる 英語の学習法入江宿の英語おまけとして次ページ写真の「シャーロックホームズの冒険」TV映画版（対訳付き）
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