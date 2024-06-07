期間限定値下げ【 希少品 】HORI ファミコン マルチタップ HJ-17 FC

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HORIファミコンマルチタップHJ-174PLAYERSADAPTORファミコン用のマルチタップです。現在、市場に出回る事の大変少ない希少品です。《商品概要》・【動作未確認のためジャンク品】として出品させて頂きます。7年前は問題なく起動しておりました。・多少の傷や汚れございますが、昔の物にしてはまだ綺麗な状態であると思われます。・希少品の為コレクションにもおすすめです。《その他》・商品ご購入後のクレーム、返品発送中のトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。※即購入可ですがご購入後のメッセージお願い致しますNintendo任天堂マルチタップファミコンFCアダプタゲーム機