【美品】Nintendo Switch スイッチライト グレー

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendoニンテンドースイッチライト綺麗に拭いて送りますが指紋跡、液晶傷等、気になる神経質な方は御購入をお控え下さい商品状態は画像より御確認下さい。「本体状態やボタン状態など」↓お届けする商品は以下となります。・NintendoSwitch本体のみ(本体、ボタン類は極僅かな汚れやスレ、僅かな傷などありますが綺麗な状態です。画面にはガラスフィルムが貼られています。画面は非常に綺麗な状態です。電源をつけた際にもゲームに支障が出るような酷い傷はありません。)その他の記載にない付属品はつきません。値下げ❌動作確認済(ジャンク品ではありません)未使用品ではありません。裏面に僅かなスレ•ヨゴレがありますが、美品に近いと思います。使用をしたものになりますので記載以外にもスレや汚れなどがある場合があります。本体は、初期化して送付致します。発送は基本的に当日より、翌日に発送を行います。