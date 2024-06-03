三線用　/ バチ　爪

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。三線演奏用の爪（撥）、牛の角製で5個セットになります。おおよそのサイズは最後の写真をご覧くださいませ。送料込みでお送りします、ご検討宜しくお願い致します。検索用⤵︎三線 爪 撥 バチ 馬 ウマ黒木 八重山 民謡 沖縄
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