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三線用　/ バチ　爪
商品番号 D54717448902
商品名

三線用　/ バチ　爪
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,591 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。三線演奏用の爪（撥）、牛の角製で5個セットになります。おおよそのサイズは最後の写真をご覧くださいませ。送料込みでお送りします、ご検討宜しくお願い致します。検索用⤵︎三線　爪　撥　バチ　馬　ウマ黒木　八重山　民謡　沖縄
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