ヨルシカ 初回限定盤 4作品

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商品詳細
ご閲覧頂きありがとうございます！値下げ致しました！25000円→23000円内容・だから僕は音楽を辞めた(初回限定盤)・エルマ(初回限定盤)・盗作(初回限定盤)・創作(CDなしのTypeB)・タワレコ購入特典オルゴールCD×3枚・ライブ「盗作」の入場特典短編小説補足・初回限定盤3作品は外装袋は多少汚れてますが、中身は数回見た程度のため、目立つような汚れ等はありません。・盗作のカセットテープは開封してません。・だから僕は音楽を辞めたのCDに少し汚れがあります。・内容物は全て入ってます。・個別売は現段階では考えておりませんのでご了承くださいませ。・これらを全て読めば、ヨルシカの世界観、楽曲考察がより楽しくなります。ご質問等お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。
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