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今永昇太　RC直筆サインカード
商品番号 X56262453456
商品名

今永昇太　RC直筆サインカード
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 12,500 円
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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）...野球性別...男今永昇太選手の2016年RC時代のサインになります。EPOCH今永昇太　横浜DeNADeNAベイスターズ牧秀悟
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