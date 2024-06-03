ヘヴィーオブジェクト 全巻セット ほぼ初版、帯付き

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ヘヴィーオブジェクトの全巻セットですこの他にも漫画セットを出品しておりますので、よければご覧ください#ScubaComic【商品状態】・ダンボールで暗所に保存していたため状態は良いと思います・大きな日焼け等はありませんがあくまでも中古品です・1巻以外は初版、全巻帯付きです・1巻の表紙にすこし使用感があります【購入に関して】・即購入可能、バラ売り不可・基本的に早い者勝ちでお願い致します【発送に関して】・らくらくメルカリ便で発送、匿名配送・2-3日で発送、設定は2-3日ですが、なるべく1-2日で発送いたします