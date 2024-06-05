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ルロロマニック　アクリルスタンドキーホルダー　チャーム　ベリーチェリー　コウモリ
商品番号 M54663103093
商品名

ルロロマニック　アクリルスタンドキーホルダー　チャーム　ベリーチェリー　コウモリ
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 3,493 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルロロマニック　アクリルスタンドキーホルダーチャーム　全5種類2枚目左サイズ　約7×7cm2枚目右サイズ　約6×5cm3枚目左サイズ　約4×5cm3枚目真ん中サイズ　約5×3cm3枚目右サイズ　約3.5×7cmステッカーサイズ　約7.5×6cmまとめ売りのみ写真4枚目のステッカーをおつけします。(バラ売り希望はステッカーはつきません)新品未使用ですが、自宅保管にご理解のある方へ。また、初期の傷など気にならない方へ。1点2,280円でバラ売り可能です。#piece＊雑貨
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