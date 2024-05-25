たまごっち研究レポート たまごっちボン

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商品詳細
「たまごっち研究レポートたまごっちボン」徳間書店スレ、シワなどあります。スリップ付き(画像7枚目参照)シール未使用(画像6枚目参照)あくまでも一度人の手に渡った中古品ですのでご理解、ご了承お願いいたします。#バンダイ監#本#たまごっち
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