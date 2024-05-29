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ENHYPEN/WORLD TOUR'MANIFESTO'in JAPAN 京…
商品番号 K47108383940
商品名

ENHYPEN/WORLD TOUR'MANIFESTO'in JAPAN 京…
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,622 円
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商品詳細

「ENHYPEN/WORLDTOUR'MANIFESTO'inJAPAN京セラドーム大阪〈2枚組〉」ENHYPEN￥8,800(定価￥8000税率10%)#ENHYPEN#CD・DVD■Blu-ray通常盤・SPEC1.PHOTOBOOKサイズ：180mmx120mm/24ページ2.2DISCSDISC12023年1月22日（日）ENHYPENWORLDTOUR'MANIFESTO'inJAPAN京セラドーム大阪DISC2BEHINDTHESCENES京セラドーム大阪LIVEBlu-ray\u0026DVDには、『ENHYPENWORLDTOUR'MANIFESTO'inJAPAN』で披露した日本語楽曲はもちろん、日本語でのMC、さらに日本公演の舞台裏のメイキング映像も収められている。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－※未開封です。外装も開けていません。※未開封につき、ディスクも未再生です。○即購入×お値下げ×お取り置きENHYPEN京セラBlu-ray通常版
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