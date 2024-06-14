パチスロ TIGER \u0026 BUNNY　公式資料集

ご覧頂きありがとうございます即購入歓迎ですタイバニのパチスロ資料集ですバンダイナムコピクチャーズより「パチスロTIGER\u0026BUNNY」の公式資料集が発売決定！パチスロ用に制作された新作映像の原画や場面カット等を大ボリュームで掲載！豪華特典も多数封入！【セット内容】1_【パチスロTIGER\u0026BUNNY】原画集2_【パチスロTIGER\u0026BUNNY】公式ブック3_【パチスロTIGER\u0026BUNNY】ポストカード集4_アフレコ台本5_必勝!?【パチスロTIGER\u0026BUNNY】攻略ガイド6_【パチスロTIGER\u0026BUNNY】新規ボイス収録SONOCAカード7_プロモーション用オリジナルのぼり8_【パチスロTIGER\u0026BUNNY】筐体ペーパークラフト9_【パチスロTIGER\u0026BUNNY】親善大使任命書レプリカ他にも画集、イラスト集出品中です#ちゃあの画集◆比較的綺麗な状態だと思いますが、中古品であることを理解頂き購入お願いいたします◆写真にて状態など確認お願いいたします◆写真の追加対応できますので、足りない場合はコメント下さい#タイバニ#ヤマサ#tiger\u0026bunny#タイガー\u0026バニー#パチスロ#スロット#パチンコ#設定資料集#設定集



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パチスロ『タイバニ』用に制作された新規カットや原画などを大 ...



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