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カシオ　キーボード　SA-46 32鍵
商品番号 G60784418199
商品名

カシオ　キーボード　SA-46 32鍵
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

acアダプターでも、電池でも駆動。持ち運びできる軽量タイプ
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