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ポケカ　まとめ売り　UR 7枚
商品番号 A46267867302
商品名

ポケカ　まとめ売り　UR 7枚
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR目立った傷や汚れは見られませんが、トラブル防止の為プレイ用でお願い致します。ダンボールにはさみ、ポリエチレンの収納パックに入れ封筒などで発送いたします。神経質な方は購入をお控え下さい。尚、細かい返答は大変な為、値下げのコメントには回答を控えさせていただきます、ご了承くださいませ。ポケモンカードデッキパーツポケモンいれかえふかそうちスーパーエネルギー回収大口の沼ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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