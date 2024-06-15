レトロゲーム機AV化済みニンテンドー初代ファミコンHVC-001前期型

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レトロゲーム機AV化済みニンテンドー初代ファミリーコンピュータです。前期型ファミコン本体はAV化済み。純正ACアダプター付き。外装には経年による黄ばみ薄く少々あります。全体的には綺麗だと思います。AV化以外の改造はしていません。動作的には問題ありません。ご理解いただける方よろしくお願い致します。動作確認済みです。写真あり。問題なくゲームできます。コントローラーのコンディションも良いと思います。動作確認用ソフトは付きません。昔のアナログTVでしか遊べなかったファミコンを、液晶テレビでも遊べるように改造！赤・白・黄色のビデオ入力端子がついているテレビに差し込むだけで、あの頃が蘇ります！今では、なかなか希少なテレビゲーム機になりました。3Nでお願いします。値下げ交渉はご遠慮下さい。※中古品であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。コメント不要。即購入者。購入された方へ商品到着後映らないと言う方が多々います。結局はソフト（カセット）の接触端子部が汚れていて、清掃したら映りました。と言う方がほとんどです。古い商品ですので仕方がないです。購入後ゲームされる前にカセットの接触端子部の清掃をお勧めします。※他サイトでも出品していますので予告なしに削除する場合がございます。お早めに^_^