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PSP-3000 本　赤
商品番号 U93237856758
商品名

PSP-3000 本　赤
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000color:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY観覧頂きありがとうございます！動作確認済みです！状態綺麗な方かと思われます！宜しくお願い致します！
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