KingGnu millenniumparade ヌーミレパーク　Tシャツ　XL

グッズ種類...Tシャツ銀座SONYPARKで開催した「ヌーミレパーク（仮）」で購入しました。●サイズ肩幅 56cm身幅 60cm袖丈 19cm着丈 76cm素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい。●素材綿100%●状態新品、未使用です。試着もしていません。写真を撮るために出したので畳みじわがあります。自宅にてタンス保管していました。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。



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