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KingGnu millenniumparade ヌーミレパーク　Tシャツ　XL
商品番号 Q79975472774
商品名

KingGnu millenniumparade ヌーミレパーク　Tシャツ　XL
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...Tシャツ銀座SONYPARKで開催した「ヌーミレパーク（仮）」で購入しました。●サイズ肩幅　56cm身幅　60cm袖丈　19cm着丈　76cm素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい。●素材綿100%●状態新品、未使用です。試着もしていません。写真を撮るために出したので畳みじわがあります。自宅にてタンス保管していました。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/assessor840203.html
http://narcologia.ru/goods/browse409491.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly629784.html

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