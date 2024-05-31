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『MY MEMORIES』(マイ・メモリーズ) 8枚組CD-BOX
商品番号 W50230131026
商品名

『MY MEMORIES』(マイ・メモリーズ) 8枚組CD-BOX
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

■発売元/発売年：UNIVERSAL■型番：DCT-901/6DCT921/2■規格：Audio-CD■形状：60サイズ■タイトル：『MYMEMORIES』(マイ・メモリーズ)8枚組CD-BOX【商品の説明】8CD/品番:DCT901-6/921-2BOX仕様/ブックレット付 94曲+カラオケ音源30曲 80年代、90年代J-POPアルバム6枚とカラオケCD2枚のセットです。本人歌唱の懐かしい曲が満載です懐かしい青春ソングの名曲を集めたCDセットです。80年代、90年代のJ-POPアルバムケース　　綺麗ディスク　綺麗BOX少しヤケブックレット　　綺麗全体的に大変綺麗です。コレクションとしてどうでしょうか楽曲紹介は写真7.8.9.10でお願いします。カラオケの2枚は未開封でシュリンク付きです。購入時の金額¥14,457
http://narcologia.ru/goods/peroration9515.html
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