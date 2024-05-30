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bts アミボム ver.4 ペンライト 公式 キーホルダー　ジョングク　テテ
商品番号 Q35749425662
商品名

bts アミボム ver.4 ペンライト 公式 キーホルダー　ジョングク　テテ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！btsアミボムmapofthesoulver.4ペンライト公式TinyTANジョングク　キーリングTinyTANテテ　キーリングBTSJAPANFCかWeverseで購入しましたmapofthesoulのツアーで使用しようと購入しましたが、コロナでツアーが無くなり使う機会がない為出品致しました付属品確認のため開封いたしました新品未使用品です付属品全て揃ってます即購入可能です⭕️プチプチに巻いて発送いたしますグッズのオマケ付きです開封後、暗所で大切に保管しておりました海外製品のため初期傷や細かいスレなどある場合がございますあくまで中古品であることを、ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いですご検討のほど、宜しくお願いいたします防弾少年団オフィシャルライトスティックSPECIALEDITIONBTSMAPOFTHESOULTOUR-コンテンツ：ストラップ,ダストバック,取扱説明書,保証書,QRカード,フォトカード7枚含む-製造国：MADEINKOREA-素材：ABS/PC-サイズ：95.2X95.2x226.9mm-仕様電池：アルカリ単4形×3本BTSバンタン防弾少年団MAPOFTHESEOULMOSSESPECIALEDITIONアミボムver4限定品バンバンコンオンラインコンサートオフィシャルライトスティックスペシャルエディション　ライビュBTSペンライト　Dynamitemosver.　トレカ　ポストカード　DVDフラッグ　スローガン　キシリトールDICONSYSLYSBEレンチキュラー　キーホルダーレモナ　ミニフォト　アクリルスタンドアクリルキーホルダー　アクスタDVDBANGBANGCON　アクキー　雑誌ウィンパケ　サマパケbutterBTSMAPOFTHESOULON:E　CDキーリング　うちわ　雑誌　写真集一番くじ　メモリーズRM　ラプモン　ナムジュンJINジン　ソクジンSUGAユンギ　シュガホソク　J-hope　ジェイホープJIMINジミンテヒョンVテテJKJungkookグクジョングク日本ファンクラブ　HYBE正規品
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