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商品詳細
CD-ROM版マルチメディア文学辞典・新潮文学倶楽部映像など、資料が豊富です。ＮＥＣインターチャンネルあまり使ってはいませんが、古いものですので、コンピュータの知識のある方にお薦めします。ちなみに、うちのＷｉｏｎｄｏｗｓ１０では使えませんでした。
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