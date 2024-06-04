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シェンムー　非売品　CD
商品番号 L96696382964
商品名

シェンムー　非売品　CD
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シェンムーの製作発表会でいただいた非売品です。すぐにケースへ入れたので美品だと思いますが経年劣化などはご了承くださいケース付きでお送りします。レトロゲームセガプレイステーションシェンムーのテーマ他にもアニメ・漫画などのグッズやプライズ・非売品などの未使用品を出品しております。合わせてのご購入をご検討ください。検索用→#ni管理ゲーム
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