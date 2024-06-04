シェンムー　非売品　CD

シェンムーの製作発表会でいただいた非売品です。すぐにケースへ入れたので美品だと思いますが経年劣化などはご了承くださいケース付きでお送りします。レトロゲームセガプレイステーションシェンムーのテーマ他にもアニメ・漫画などのグッズやプライズ・非売品などの未使用品を出品しております。合わせてのご購入をご検討ください。検索用→#ni管理ゲーム



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