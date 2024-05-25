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DOL-003 ゲームキューブ　コントローラー　クリア
商品番号 D56514945663
商品名

DOL-003 ゲームキューブ　コントローラー　クリア
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoDOL-003ゲームキューブ用コントローラークリア（スケルトン）動作確認済みです。やや黄ばんではいますが動作に問題はありません。レアカラーですので値下げコメントはご遠慮下さいアナログスティック有ゲームパッド形状:パッドゲーム機本体種類:Wii伝送方式:有線#任天堂#Nintendo
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