さらにお値下げ⭐︎サイン入り「白鵬 翔 トレジャーブック」

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内容物は写真の通りです。※※以下を必ずご了承いただける方のみお買い上げください※※自宅保管品です。本の表紙に日付入りの直筆サインがありますが、宛名入りのためその部分のみ塗りつぶしています(写真4枚目・オレンジで囲んだ箇所)外箱の隅とトレジャーボックス内の書類に潰れや折れがあります。ゆうゆうメルカリ便またはらくらくメルカリ便で発送予定です。#相撲#大相撲#横綱