ジュノ　2PM 想像　LP盤

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますジュノソロアルバム「想像」ファンクラブ限定盤LP盤（JUNHOFrom2PM）LPサイズフォト8枚入トレカはありませんビニール袋の粘着テープ部分が少し劣化しております。長期自宅保管品であることをご了承いただける方の購入をお願いいたします。※他にもジュノ、2PM関係の出品をしております。プロフィールをご参照ください。#JUNHOFrom2PM#JUNHO_From_2PM#CD・DVD
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