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Dreamcast ツインスティック　HKT-7500
商品番号 Y75094074144
商品名

Dreamcast ツインスティック　HKT-7500
ブランド名 セガ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンオーナー品本体　箱　中敷　ビニールありプラスチック部分は特有の劣化変色があります。裏側やネジにサビ等なく綺麗です。バーチャロンが好きでしたが苦手で全く上達の兆しもなかったのでハードに使った覚えはありませんので状態は良いかと思いますが古い品なのでその辺ご理解いただけますようお願いします。#バーチャロン#ドリームキャスト#ツインスティック
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