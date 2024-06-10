Dreamcast ツインスティック　HKT-7500

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ワンオーナー品本体 箱 中敷 ビニールありプラスチック部分は特有の劣化変色があります。裏側やネジにサビ等なく綺麗です。バーチャロンが好きでしたが苦手で全く上達の兆しもなかったのでハードに使った覚えはありませんので状態は良いかと思いますが古い品なのでその辺ご理解いただけますようお願いします。#バーチャロン#ドリームキャスト#ツインスティック