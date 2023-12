宇多田ヒカル Laughter in the Dark Tour 2018

★コメントなしの即購入大歓迎です。「宇多田ヒカル/HikaruUtadaLaughterintheDarkTour2018〈完全生産限定盤・3枚組〉」宇多田ヒカル・Blu-ray1枚、DVD2枚・フォトブック・バックパス(ストラップはつきません)上記のセットです。1度再生した後、暗所で保管していました。包装ビニールにシワや傷があります。それ以外は目立ったダメージもなく綺麗な状態です。自宅保管の中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。また素人検品のため細かい見落としがあるかもしれません。ご了承ください。値下げ不可。#宇多田ヒカル#CD・DVD



