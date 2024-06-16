やちむん　尺皿　飾り皿　30.5cm 松田共司さん　北窯　読谷村　登り窯

種類···皿・鉢ご覧頂きありがとうございます☆主人のコレクションのひとつで7〜8年前に読谷で購入しました。目止めはしていません。未使用品ですが自宅保管のため“未使用に近い”に設定してます。ごめんなさい、お値下げ無しでお願いいたしますm(__)mおまとめ購入で送料分の割引しますので購入前にコメントお願い致します☆染付のむら、貫入（細かいひび）、ピンホール（気泡が弾けた跡）などがあります。やちむんの風合い、手作り品をご理解頂ける方にお譲りさせて下さい。よろしくお願い致します☆◇◇当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりません。◇◇発送の際、梱包材はリサイクル品を利用する場合がございます。ご了承下さい。



読谷山焼・北窯 松田共司 尺皿 点打 三彩 ｜ みんげい おくむら （日本 ...



読谷山焼・北窯 松田共司 尺皿 唐草 コバルト ｜ みんげい おくむら ...



やちむん 沖縄 松田共司 大皿 31cm 読谷村北窯 一点物



やちむん 沖縄 松田共司 大皿 31cm 読谷村北窯 一点物



5寸皿：やちむん 北窯 松田共司工房 | 有田・中の原 AGITO



読谷山焼・北窯 松田共司 尺皿 点打 三彩（やや小さめ）



5寸皿：やちむん 北窯 松田共司工房 | 有田・中の原 AGITO



やちむん 沖縄 松田共司 大皿 31cm 読谷村北窯 一点物



読谷山焼・北窯 松田共司 尺一寸五分皿 打ち掛け ｜ みんげい おくむら ...



やちむん 沖縄 松田共司 大皿 31cm 読谷村北窯 一点物



読谷山焼・北窯 松田米司 尺皿 点打 三彩



2022やちむん展 読谷北窯 松田共司工房 | 鎌倉・もやい工藝



やちむん 沖縄 松田共司 大皿 31cm 読谷村北窯 一点物



読谷山焼・北窯 松田米司 赤絵 尺皿 ｜ みんげい おくむら （日本と ...



読谷山焼・北窯 松田共司 尺四寸皿 打ち掛け ｜ みんげい おくむら ...