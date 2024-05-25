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30th アニバーサリー　ファイティングマンファイナル　さいたまスーパーアリーナ
商品番号 S63721261658
商品名

30th アニバーサリー　ファイティングマンファイナル　さいたまスーパーアリーナ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「エレファントカシマシ/30thANNIVERSARYTOUR\\\"THEFIGHTINGMAN\\\"FINALSAITAMASUPERARENA〈初回限定盤・2枚組〉」Blu-ray　ブルーレイエレファントカシマシ定価:￥8500新品で購入して満足してしまって一度も見ることなく棚にしまっていただけなので未使用に近いです。エレファントカシマシのCDやBlu-rayをほかにも出品しています。送料の兼ね合いが合えばできる限りまとめ売りが可能ですのでご希望の場合はコメントでお知らせください。エレカシ宮本浩次
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