ワイルド・スピード ファイヤーブースト ブルーレイ+DVD('23米)〈2枚組 ...

ワイスピの最新作『FIREBOOST』のブルーレイとDVDの２枚組です。DVDの方は一度だけ再生しました。購入特典のクリアファイル(A5サイズ）も同封します。非売品です。普通郵便での発送になります。ご了承下さいm(._.)mご質問等なければ即購入OKです。よろしくお願いします(^^)「ワイルド・スピードファイヤーブーストブルーレイ+DVD('23米)〈2枚組〉」ヴィン・ディーゼル/ミシェル・ロドリゲス/ルイ・ルテリエ定価:￥4800#ヴィン・ディーゼル#ミシェル・ロドリゲス#ルイ・ルテリエ#CD・DVD



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